Japonya'dan Güney Kore'ye protesto

Japonya, Güney Kore mahkemesinin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlara Tokyo hükümetinin tazminat ödemesi kararını protesto etti.

KAYNAK: AA
Japonya'dan Güney Kore'ye protesto

Seul Yüksek Mahkemesinin İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlara Japonya'nın tazminat ödemesi kararı gündemde.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, yaptığı açıklamada, "oldukça talihsiz ve tamamıyla kabul edilemez" ifadesiyle nitelediği karara karşı Güney Kore'ye "uluslararası hukuk ihlallerinin durumunu düzeltmek için derhal uygun önlemleri alma" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Masataka Okano, Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçisi Yun Duk Min'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Japonya hükümetinin konuya ilişkin protestosunu iletti.

Seul Yüksek Mahkemesi, hafta içinde Güney Koreli kadınların 2016'da açtığı davanın karar duruşmasında, Japonya'nın, istismar mağduru 16 kadının her birine 200 milyon won (153 bin 863 dolar) tazminat ödemesine karar vermişti.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile "istismar edilen Koreli kadınlar", iki ülke hükümetleri arasındaki hassas sorunlar olarak öne çıkıyor.

Japonya, Kore Yarımadası'nın kolonize dönemi kaynaklı sorunların 1965'teki ikili anlaşma kapsamında "tamamen ve nihai olarak", "istismar edilen kadınlar" sorununun ise 2015'te varılan mutabakat doğrultusunda "nihai ve geri dönülemez şekilde" çözüldüğünü savunuyor.

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