Japonya'dan Tunus'a 100 milyon dolarlık korona desteği

Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansının (TICAD) Basın Koordinatörü Muhammed et-Trablusi, konuyla ilgili Tunus resmi haber ajansı TAP'a açıklamada bulundu.

Trablusi, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin, konferans kapsamında bir araya geldiği Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi'ye, Tokyo yönetiminin söz konusu finansmanı onayladığı bilgisini verdiğini söyledi.

Tunus’ta bugün başlayan ve yarın da devam edecek konferansa, Tunus, Japonya ve Afrika ülkelerinden 300 iş insanının yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletlerden heyetler katılıyor.

Japonya, Afrika ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, kalkınma ortağı ülke ve kurumları bir araya getiren çok taraflı bir forum olan TICAD zirvesinde 2,7 milyar dolarlık 82 projenin sunulması bekleniyor.

(AA)