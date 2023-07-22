Japonya'dan Zambiya'ya farklı tarife

2023 Kadınlar Dünya Kupasında grup aşamasında Zambiya ile karşı karşıya geldi.

Japonya'dan Zambiya'ya farklı tarife

Editör: Fatma Demirkaya

Japonya, 2023 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Zambiya'yı 5-0 mağlup etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda Japonya ile Zambiya karşı karşıya geldi. Waikato Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Japonya, 5-0 kazanarak gruptaki ilk maçından galip ayrıldı. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri; 43 ve 62'nci dakikalarda Miyazawa, 55'inci dakikada Tanaka, 71'inci dakikada Endo ve 90+11'inci dakikada penaltıdan Ueki kaydetti. Zambiya'da Musonda, 90+7'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Japonya gruptaki ikinci maçında 26 Temmuz Çarşamba TSİ 08.00'de Kosta Rika'nın rakibi olacak. Aynı gün TSİ 10.30'da ise İspanya ile Zambiya karşı karşıya gelecek.

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