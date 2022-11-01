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Katar kadrosu açıklandı ortalık karıştı

Japonya'nın 2022 Katar Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Kadroya giremeyen yıldızlar için tepkiler var.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:18
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Japonya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu ama polemikler daha yeni başladı

Katar kadrosu açıklandı ortalık karıştı
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Hırslı oyuncular tercih ettiğini ifade eden teknik direktör Hajime Moriyasu, Celtic'in forvet oyuncusu Kyogo Furuhashi ve Vissel Kobe'nin golcüsü Yuya Osako'yu kadrodan çıkardı.

Japonlar Dünya Kupası tarihinde son 16'nın ötesine geçemediler ancak teknik direktör Hajime Moriyasu, Katar'da çeyrek final hedefliyor.

Tokyo'da düzenlenen basın toplatısında konuşan Moriyasu, "Hedefimiz en azından çeyrek finale ulaşmak. Bu kolay olmayacak." dedi.

Moriyasu, Celtic'teki etkileyici performansına rağmen Furuhashi'yi kadro dışında bırakırken, tecrübeli Osako da listede kendine yer bulamadı. Moriyasu, iki oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruya "Yapabilseydim, onları da dahil ederdim ve onlarla Dünya Kupası'nda mücadele etmek isterdim. Yetenekleri var. Deneyimli isimleri seçmek bir seçenekti ama Dünya Kupası'nda başarılı olmak için yanıp tutuşan oyuncularla gitmeye karar verdik." yanıtını verdi.



E Grubu'nda Almanya, İspanya ve Kosta Rika ile karşılaşacak Japonya'da 26 kişilik kadro belli oldu. Kadroda bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Yuto Nagatomo da yer aldı.

Kaleciler: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg)

Savunma: Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield Town)

Orta saha: Junya Ito (Reims), Ritsu Doan (Freiburg), Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Takumi Minamino (Monaco), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Gaku Shibasaki (Leganes), Yuki Soma (Nagoya Grampus)

Hücum: Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Takuma Asano (Bochum)

Japonya, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını 23 Kasım'da Almanya'ya karşı verecek.

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