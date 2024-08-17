ABD'li koşucu Noah Lyles, 4 Ağustos'ta Paris Olimpiyatları'nda 100 metre koşusunda altın madalya kazandığında gayriresmi olarak dünyanın en hızlı anime hayranı unvanını aldı. Amerikan bayrağına sarılı Lyles, "Dragon Ball" anime serisiyle ünlenen açık avuçlu kamehameha pozunu vererek kutlama yaptı.

Bu an, anime ve diğer Japon içeriklerinin, beş yılda iki katına çıkarak 2023'te 5,5 trilyon yene (37,4 milyar dolar) ulaşan Japonya'nın dijital ticaret açığını kapatma potansiyelini ortaya koydu.

Açığı yönlendiren şey bulut hizmetleri ve internet reklamları için yapılan ödemelerdi. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Japonya'nın içerik endüstrisi için "dijital açığı kapatmada koz olacak" açıklamasında bulundu.

Karşılaştırmalı üstünlük ekonomik ilkesine göre ülkeler güçlü yanlarını en iyi şekilde kullanarak zenginleşirler. Japonya'nın dijital ticaret açığı mutlaka bir sorun değildir, ancak hükümetin yıllık ekonomik beyaz bülteninin 2024 baskısına göre, içerik endüstrisi gibi büyüme potansiyeli olan alanların kazanç gücünü artırmak için de gereklidir.

Resmi verilere göre Japonya yıllık 4,7 trilyon yen içerik ihraç ediyor ve bu yarı iletken endüstrisinin 5,7 trilyon yen ve çelik endüstrisinin 5,1 trilyon yen'ine yaklaşıyor. İçerik endüstrisini geliştirmek için başarılı bir program, otomobil ihracatındaki 13 trilyon yen'i aşan sonuçlar verebilir.