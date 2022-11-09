Tokyo'nun kuzeydoğusunda deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İbaraki eyaletinde yerel saatle 17.40'ta 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
50 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Çiba, Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.
İbaraki eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.
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