Japonya’nın efsanesi Harbiye’de! 100 yıllık dostluk noh ile kutlandı

İstanbul’un kültür ve sanat merkezi Harbiye, Japonya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne ev sahipliği yaptı. Japonya’nın en köklü sahne sanatlarından biri olan Noh tiyatrosu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde Türk sanatseverlerle buluştu. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Noh, minimalist sahne tasarımı, sembolik maskeleri ve derin manevi temalarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Japonya’nın kültürel mirasını yansıtan bu özel performans, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendiren bir köprü oldu.

NOH TİYATROSU: JAPONYA’NIN MANEVİ MİRASI

Noh, 14. yüzyılda Kan’ami ve oğlu Zeami tarafından geliştirilen, Japonya’nın en eski tiyatro formlarından biri olarak kabul ediliyor. Zen Budizmi’nin etkisiyle şekillenen bu sanat, müzik, dans ve dramayı birleştirerek aşk, intikam, sadakat ve insan doğasının evrensel temalarını işliyor. Performanslar, detaylı el yapımı maskeler, stilize hareketler ve minimalist bir sahneyle sahneleniyor.

Noh’un kökenleri, 7. yüzyıldaki kutsal Şinto ritüellerine ve sangaku adı verilen Çin kökenli performanslara dayanıyor.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanınan Noh, Japonya’da “Yaşayan Ulusal Hazine” unvanına sahip sanatçılar tarafından icra ediliyor. Harbiye’deki performansta, Japonya’nın önde gelen Noh topluluklarından Kita Noh Okulu’ndan sanatçılar sahne aldı.

Topluluğun lideri Akiyo Tomoeda, Japonya hükümeti tarafından “Yaşayan Ulusal Hazine” olarak onurlandırılmış bir isim.

HARBİYE’DE TARİHİ BİR GECE

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlik, Japonya Büyükelçiliği ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendi. Performans, Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 1924’te başlamasının 100. yıl dönümüne ithaf edildi. Gecede, Noh’un klasik repertuarından “Nomori” adlı oyun sahnelendi. Bu eserde, doğaüstü bir varlık olan iyi bir alametle karşılaşan bir soylunun hikayesi anlatılıyor. Performans, Kyogen adı verilen kısa komik skeçlerle zenginleştirildi.

Sahne, Noh’un geleneksel unsurlarıyla donatıldı: sembolik bir köprü yolu (hashigakari), törensel çakıl taşları ve minimalist bir çam ağacı fonu. Maskeler, kostümler ve enstrümanların her biri, Japonya’nın asırlık zanaat geleneğini yansıttı. Performans boyunca kullanılan utai (anlatıcı şarkısı) ve Hayashi topluluğunun çaldığı geleneksel enstrümanlar, izleyicileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: “KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ”

Etkinlik, sanat ve kültür dünyasında geniş yankı uyandırdı. Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden sahne sanatları uzmanı Prof. Hiroshi Takayama, “Noh, Japonya’nın manevi ve estetik ruhunu yansıtır. Türkiye gibi zengin bir kültürel mirasa sahip bir ülkede sahnelenmesi, iki ulus arasında derin bir bağ kuruyor” dedi.

Takayama, Noh’un evrensel temalarının farklı kültürlerden izleyicilere hitap ettiğini vurguladı.

Londra Üniversitesi’nden Japon kültürü uzmanı Prof. Susan Napier ise, “Noh’un minimalist estetiği ve sembolizmi, modern tiyatroya ilham veriyor. Harbiye’deki bu performans, Japonya’nın kültürel mirasının küresel sahnede nasıl bir etki yarattığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Napier, Noh’un çağdaş sanatçılar üzerindeki etkisini araştıran bir makalesinde, bu sanatın disiplin ve estetik anlayışını Batı tiyatrosuna taşıdığını belirtti.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK KATKILAR

Noh’un korunması ve tanıtımı, bilimsel çalışmalarla da destekleniyor. Japonya’daki Ritsumeikan Üniversitesi’nde yürütülen bir proje, Noh maskelerinin 3D tarama teknikleriyle dijital olarak arşivlenmesini sağladı.

Proje lideri Dr. Masaki Fujihata, “Bu teknoloji, maskelerin detaylarını gelecek nesillere aktarmak için bir devrim. Aynı zamanda, uluslararası sahnelerde Noh’un erişilebilirliğini artırıyor” dedi.

Harbiye’deki performansta kullanılan bazı maskeler, bu dijital arşivden ilham alınarak yeniden üretildi.

Ayrıca, Japonya’daki Ulusal Noh Tiyatrosu, performansların İngilizce altyazılar ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklendiği yenilikçi gösteriler düzenliyor. Bu teknolojiler, Noh’un karmaşık dilini ve sembolizmini yabancı izleyicilere açıklamak için kullanılıyor. Harbiye’deki etkinlikte de İngilizce rehber broşürler ve Türkçe simultane çeviri sunularak izleyici deneyimi zenginleştirildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞ

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, 1924’te resmi olarak başladı. Ancak, iki ülke arasındaki kültürel bağlar çok daha eskiye, Osmanlı döneminde Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Firkateyni’ne (1890) kadar uzanıyor.

Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Noh’un Türkiye’de sahnelenmesi, ortak tarihimizdeki dostluk ruhunu yansıtıyor. Bu performans, kültürel alışverişin gücünü gösteriyor” dedi.

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Harbiye’deki performans, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Biletler günler öncesinden tükendi ve etkinlik, sosyal medyada #NohHarbiye etiketiyle geniş yankı buldu. İzleyiciler, Noh’un meditatif temposu ve görsel estetiğinden etkilendiklerini belirtti.

GELECEKTE NOH VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ

Japonya Büyükelçiliği, Noh performanslarının Türkiye’de düzenli olarak sahnelenmesi için çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Japonya’daki Ulusal Noh Tiyatrosu’nun verilerine göre, uluslararası sahnelerde Noh’a olan ilgi her geçen yıl artıyor.

SONUÇ: BİR SANAT, İKİ ULUS, TEK YÜREK

Harbiye’deki Noh performansı, Japonya’nın asırlık kültürel mirasını Türk izleyicilerle buluşturarak iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi.

Noh’un derin maneviyatı ve estetik zarafeti, Harbiye’nin büyülü atmosferinde birleşti ve sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu etkinlik, kültürlerin bir araya gelerek insanlığı nasıl zenginleştirdiğinin canlı bir kanıtı oldu.