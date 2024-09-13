Japonya'nın en yaşlı erkeği 110 yaşında öldü

Kyodo ajansında yer alan habere göre, 28 Kasım 1913 tarihinde doğan Wakui, başkent Tokyo yakınındaki Atsugi'de hayatını kaybetti.

Kanagawa Eyaletine bağlı Atsugi Belediyesi, ailevi nedenlerle yaşlı adamın tam ölüm zamanını ve nedenini açıklamadı.

Ulusal basına göre, gençliğinde Tokyo'nun Tsukiji bölgesinde ton balığı satıcısı olarak görev yapan Wakui'nin yaşlılığında da ton balığı "en sevdiği yiyecek" oldu.

Wakui'nin selefleri Nakamura Şigeki 2022 yılının Kasım ayında, Hiroşima'da 111 yaşında, Sonobe Gisaburo Mart 2024'te 112 yaşında Çiba'da hayatını kaybetmişti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, 2024 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamada, Wakui'nin "Japonya'nın en yaşlı erkeği" olduğunu açıklamıştı.

Wakui, modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşadı.