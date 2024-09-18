Japonya'nın ihracatında yavaşlama sinyali

Japonya'nın ihracatı, Ağustos 2024'te yıllık bazda %5,6 artışla 8.441,88 milyar JPY'ye yükseldi, ancak bu artış Temmuz ayındaki %10,2'lik sıçramadan belirgin bir şekilde yavaşladı. Ayrıca, bu artış piyasa beklentisi olan %10'un altında kaldı. Yine de, Japonya'nın ihracatında artış devam etti ve Ağustos ayı, sevkiyatların üst üste arttığı dokuzuncu ay oldu. Bu artışta en önemli katkıyı elektrikli makineler ve yarı iletkenler sağladı. Elektrikli makine ihracatı %8,7 artarken, bu büyüme yarı iletkenler (%15,0) ve entegre devreler (%19,3) tarafından desteklendi. Elektronik sektöründeki bu artış, küresel çapta artan talebe ve Japonya'nın bu alandaki güçlü üretim kapasitesine işaret ediyor.

Makine ihracatında da benzer bir büyüme gözlendi. Özellikle yarı iletken makineleri ihracatı %55,2 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Genel olarak makine ihracatı %7,9 oranında genişledi. Bilimsel ve optik alet ihracatı da dikkat çekici bir büyüme yaşadı ve %17,0'lik bir artış kaydedildi. Bu artış, bilimsel araştırma ve teknoloji alanındaki yeniliklerin, Japonya’nın optik ve bilimsel cihazlara olan talebini artırdığına işaret ediyor. Ayrıca mamul mal sevkiyatları %5,7 artarak genel ihracat artışına önemli katkı sağladı.

Kimyasalların ihracatı ise %7,6 artışla dikkat çekti. Bu artışın ardında plastik malzemelerin ihracatındaki %13,9'luk büyüme bulunuyor. Japonya'nın kimyasal üretim kapasitesinin, özellikle Asya'daki diğer ülkelere yönelik talebi karşılayacak şekilde genişlediği söylenebilir. Bununla birlikte, bazı sektörlerde düşüşler de yaşandı. Özellikle ulaşım ekipmanlarının ihracatı %5,1 oranında azaldı. Bu azalış, motorlu taşıtlar ihracatındaki %9,9'luk ve otomobil ihracatındaki %11,2'lik düşüşle daha da belirgin hale geldi. Otomotiv sektörü, Japonya'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olmasına rağmen, küresel talepteki yavaşlama ve tedarik zinciri sıkıntıları bu düşüşün temel nedenleri arasında gösterilebilir.

Ülkeler bazında bakıldığında, Japonya'nın bazı önemli ticaret ortaklarına yaptığı ihracat artış gösterdi. Çin'e yapılan ihracat %5,2, Hong Kong'a %27,3, Tayvan'a %21,6, Güney Kore'ye %14,1, Hindistan'a %26,6 ve Rusya'ya %17,9 oranında artış kaydetti. Bu artışlar, Japonya'nın Asya pazarlarına olan güçlü bağlılığını ve bölgedeki ekonomik büyümeye paralel olarak artan talepleri yansıtıyor. Özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerine yapılan ihracattaki büyüme, bu ülkelerdeki sanayi ve teknolojik gelişmelerin Japonya’nın ihracatına olumlu yansıdığını gösteriyor.

Öte yandan, Japonya'nın ABD'ye olan ihracatı %0,7 oranında düşerek yaklaşık üç yıl sonra ilk kez azaldı. Bu düşüş, ABD pazarında yaşanan ekonomik belirsizlikler ve Japonya ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerindeki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, Japonya'nın Almanya'ya yaptığı ihracat %5,8, Endonezya'ya %2,5 ve Avrupa Birliği'ne %8,1 oranında azaldı. Bu düşüşler, Avrupa ve Güneydoğu Asya pazarlarındaki yavaşlamaya işaret ediyor olabilir. Özellikle AB ülkelerine yapılan ihracattaki azalma, Avrupa ekonomisinde yaşanan durgunlukla bağlantılı olabilir.

Sonuç olarak, Japonya'nın ihracatı Ağustos 2024'te büyümeye devam etse de, bazı sektörlerde ve pazarlarda düşüşler yaşandı. Elektrikli makineler, yarı iletkenler ve kimyasallar gibi sektörler büyümeyi desteklerken, otomotiv sektörü ve bazı pazarlar bu ivmeyi aşağı çekti. Japonya'nın Asya ülkelerine ihracatı güçlü bir şekilde artarken, ABD ve Avrupa pazarlarındaki zayıflık dikkat çekici. Bu gelişmeler, küresel ticaretin belirsiz bir dönemden geçtiği ve Japonya'nın bu belirsizliklere rağmen ihracatını çeşitlendirmeye devam ettiği bir tablo sunuyor.