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Japonya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 08:52
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İşinomaki kenti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 10.01'de ve 50 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölge genelinde "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Miyagi, İwate, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi. (AA)

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