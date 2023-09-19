Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: AA
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyagi eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 04.33'te ve 60 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı yakındaki İwate, Fukuşima başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletleri genelinde hissedildi.

Tohoku Electric Power firmasınca Miyagi'de işletilen Onagawa Nükleer Santralinde anormallik tespit edilmedi.

Kamu yayıncısı NHK'nın yerel belediyeye dayandırdığı bilgiye göre Tohoku, Yamagata ve Akita hızlı tren hatlarının faaliyetinde aksaklık yaşanmadı.

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