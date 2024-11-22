Japonya’nın ünlü rakugo sanatçısı Katsura Jakujaku hayatını kaybetti

Japonya'nın tanınmış rakugo sanatçılarından Katsura Jakujaku, 64 yaşında hayatını kaybetti. Hızlı anlatım tarzı ve etkileyici performanslarıyla tanınan sanatçı, karaciğer yetmezliği nedeniyle 20 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Japonya’nın geleneksel hikâye anlatma sanatı rakugonun önde gelen isimlerinden Katsura Jakujaku, 20 Kasım’da karaciğer yetmezliği nedeniyle 64 yaşında vefat etti. Osaka doğumlu sanatçı, 1977 yılında ünlü rakugo ustası İkinci Nesil Katsura Shijaku’nun öğrencisi olarak sahne hayatına adım attı. Kendine özgü hızlı anlatım tarzı ve etkileyici beden diliyle Japonya’nın dört bir yanında sahneler düzenleyerek geniş bir hayran kitlesi edindi.

2011 yılında sanat kariyerinde 35. yılını kutladıktan sonra Tokyo’ya yerleşen Jakujaku, yalnızca sahne sanatlarıyla değil, aynı zamanda televizyon dizileri ve filmlerdeki rolleriyle de adından söz ettirdi. Özellikle ünlü yönetmen Yamada Yoji’nin senaryosunu yazdığı "Gansaku Otoko wa Tsurai Yo" adlı 2020 NHK yapımı dizide başrol oynayarak, Japon sinemasının ikonik karakterlerinden Tora-san’ı yeniden yorumladı.

Rakugo Sanatı nedir?

Sanatçının bağlı olduğu ajansın açıklamasına göre, Jakujaku, diyabet nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yıl sonuna kadar planlanan gösterilerini iptal etmişti. Ne yazık ki bu süreçte karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Sevenleri için bir veda töreni düzenleneceği bildirildi.