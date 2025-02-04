Japonya'ya rekor seviyede kar yağışı

Kaynak: AA
Japonya'ya rekor seviyede kar yağışı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde tüm zamanların en yüksek seviyesinde kar yağdı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde tüm zamanların en yüksek seviyesinde kar yağdı.

Kamu yayıncısı NHK'nın Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı habere göre, son 12 saatte yağan kar miktarı Hokkaido bölgesindeki Obihiro kentinde 120 santimetreye, Honbetsu kentinde ise 85 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, her iki kente yağan kar miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, vatandaşlara fırtına ve tipi konusunda uyarıda bulunuldu.

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Hokkaido bölgesinde trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki Obihiro ve Wakkanai havalimanlarındaki tüm uçuşlar da iptal edildi.

Yetkililer, bölgede elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini kaydetti.

Bölgede soğuk havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.

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