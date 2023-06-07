JASAT ekiplerinden Aydın’da operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT ekiplerinden Aydın’da operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Didim ilçesinde 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.,Germencik ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 6136 SKM' suçlarından araması bulunan ve hakkında 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.Z.,Söke ilçesinde '4 adet hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmek, basit yaralama, askeri ceza kanuna muhalefet, Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması' gibi 9 farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.G.,Söke ilçesinde 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Ö.,Kuşadası ilçesinde 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan araması bulunan ve hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.,Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.E.,Nazilli ilçesinde 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan R.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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