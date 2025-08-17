JASAT timleri düzenlenen operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca iki gün boyunca yürütülen çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 9 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arası cezası bulunan 5 kişi ve ifadeye yönelik aranan 7 kişi yakalandı. Yakalanan 22 şahıs arasında hırsızlık suçundan 4, narkotik suçlardan 4, yağma suçundan 1, fuhuş suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 1 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 15 kişinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

