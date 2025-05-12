Jasikevicius Panathinaikos'ta en çekindiği ismi açıkladı

Kaynak: İHA
Jasikevicius Panathinaikos'ta en çekindiği ismi açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Turkish Airlines Euroleague Final Four öncesi motivasyonlarının en üst seviyede olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four'da mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, turnuva öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Basketbol Müzesi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz, arada Galatasaray maçı var. İyi idman yapabilecek vaktimiz var. İyi hazırlanacağız. Nasıl atak edeceklerini (Panathinaikos) biliyoruz. Belirleyici faktör kolay atışlar oluyor. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse mükemmel değil. Final Four'da bu maçlar çok farklı oluyor" diye konuştu.

"EN BÜYÜK FAKTÖRLERDEN BİRİ NUNN"

Geçtiğimiz sezon da Final Four'da karşılaştıkları Panathinaikos'un 2 sene içindeki güç dengesini Jasikevicius, şu sözlerle aktardı:
"Aynı takım aslında. İkinci yarıyı çok iyi geçiren Cedi Osman var, en büyük güçleri istikrar. Benim takımımın savaşması gerekiyor. Maçları küçük detaylar belirliyor. Onların çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de aynı şekilde onları zorlayacak oyuncularımız var. Büyük faktörlerden biri Nunn olacak. Tüm oyunculara hazır olmamız gerekiyor."

Litvanyalı başantrenör, kendi üzerindeki baskı ve başarı isteğinin büyük bir motivasyon oluşturduğunu dile getirerek, "Burada olabilmek büyük şans. Hayat kendine fırsatlar sunar büyük başarılar elde etmeyi sağlamak için. Şu an yine o şans elimizde" şeklinde konuştu.


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