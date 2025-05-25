Jasikevicius tarihe geçti: İlki başardı

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti.

Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu.

Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, 4 kez şampiyonluk yaşadı. Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.

Başantrenörlük kariyerinde 9 yılda 15 kupa kazanan Jasikevicius'un Avrupa'da ilk kupasını Fenerbahçe ile aldı.

BİRLİKTE KAZANDIK

Maçın ardından konuşan Jasikevicius, yaşadığı kalp kırıklıklarının ardından oyuncularıyla birlikte zafere ulaştığını söyledi. Jasikevicius, “Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım. Çok girdim maç içinde sahaya, olmak istemedim. Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz. Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık” sözleirni kullandı.