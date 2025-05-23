Fenerbahçe koçu Jasikevicius finale rağmen tatmin olmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe koçu Jasikevicius finale rağmen tatmin olmadı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Umarım finalde daha iyi oynarız" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum" dedi.

"UMARIM FİNALDE DAHA İYİ OYNARIZ"

Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, şunları söyledi: "Umarım finalde daha iyi oynarız. Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık."

Son Haberler
Atalanta efsanesi veda etti
Atalanta efsanesi veda etti
Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü
Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü
Ordu ’da atölyede yangın: Can kaybı yok, maddi hasar büyük
Ordu ’da atölyede yangın: Can kaybı yok, maddi hasar büyük
Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davada savcının araştırma talebi reddedildi: 78 kişiye mezar olmuştu...
Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davada savcının araştırma talebi reddedildi: 78 kişiye mezar olmuştu...
Eskişehirspor taraftarı yanıyordu: Alev alev kutlama
Eskişehirspor taraftarı yanıyordu: Alev alev kutlama