Fenerbahçe koçu Jasikevicius finale rağmen tatmin olmadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum" dedi.

"UMARIM FİNALDE DAHA İYİ OYNARIZ"

Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, şunları söyledi: "Umarım finalde daha iyi oynarız. Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık."