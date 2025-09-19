Jasikevicius'tan transfer itirafı: Sabırlı olmalıyız

Yeni sezonu değerlendiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takıma yeni katılan oyuncuların uyumu için sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yeni sezon kadro planlamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Transfer döneminin zorlu geçtiğini söyleyen Jasikevicius, "Açıkçası kolay bir yaz olmadı. Genelde sezonu bitirdikten sonra nisan-mayıs gibi kadroyu şekillendirebiliyorsunuz. Bu yıl bunu yapamadık" dedi.

"Ama bu, kadronun sonunda daha iyi ya da daha kötü olacağı anlamına gelmez" diyen Jasikevicius, "Daha çok NBA tarzında ilerledik çünkü piyasa bizi buna zorladı" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Litvanyalı başantrenör, "Ama nasıl uyum sağlayacaklarını da görmemiz lazım. Avrupa’daki hayata ve basketbola nasıl adapte olacaklar, bunu bekleyip sabırlı olmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Geçen sezondaki başarıları unutmaları gerektiğini vurgulayan Jasikevicius, "Geçen sezonu tamamen unutmamız lazım. Zor olacak ama gerçek bu. Kupa artık müzede ve orada kalacak. Hazırlık maçlarında bile rakiplerin bize karşı iki kat enerjiyle geldiğini gördük" dedi.

