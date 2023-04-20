Jason Statham Antalya'ya bu kez tatil için geldi

İngiliz aksiyon oyuncusu Jason Statham, İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzalı "Servet Operasyonu" filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya bu kez tatil için geldi.

Jason Statham Antalya'ya bu kez tatil için geldi

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Türk oyuncuların yer aldığı yeni filmi Servet Operasyonu'nun bir kısmı Antalya'da çekilmişti. Birkaç ay önce film çekimleri için şehirde bulunan aksiyon filmlerinin sevilen ismi Statham, bu kez Antalya'ya tatil için geldi.

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İngiliz oyuncu konakladığı otelden paylaşım yaparken, “Geri dönmek harika. Burası ikinci evimiz gibi oldu” dedi.

Oyuncunun paylaşımına Türk takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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