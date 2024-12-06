Jay-Jay Johanson 3 konser için Türkiye'ye geliyor

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, yeni yılda Türkiye'de 3 konser verecek.

Melankolik sesi ile dikkati çeken sanatçı, 6 Şubat 2025'te İzmir Hangout PSM, 7 Şubat 2025'te Milyon Performance Hall Ankara, 8 Şubat 2025 gecesi ise If Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop'tan electro-clash'e, downtempo'dan indie'ye oldukça zengin bir repertuara sahip.

1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", "On The Radio', "Time Will Show Me" gibi dillere pelesenk olmuş birbirinden başarılı şarkılara imza attı.