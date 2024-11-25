Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu

CME Group Tour Championship’in son gününde Tiburón Golf Kulübü, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 21 yaşındaki Jeeno Thitikul, Amerikalı Angel Yin ile liderliği paylaştığı 15 altı par skoru ile son tura başladı. İlk çukurda aldığı birdie ile öne geçen Thitikul, dördüncü çukurda yaptığı bogey ile avantajını kaybetti. Yarış, 18. çukura kadar başa baş devam etti.

Yin, 16. çukurda iki vuruş farkla öne geçtiğinde, Thitikul için işler zora girmiş görünüyordu. Ancak 17. çukurda yaptığı eagle, genç oyuncuyu yeniden yarışa ortak etti. Son çukurda Thitikul, 5 metre mesafeden yaptığı birdie ile skoru 22 altı para taşıyarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu tarihi anın ardından duygularını ifade eden Thitikul, “17 ve 18. çukurlarda olanlara inanamıyorum. Tüm emeğimin karşılığını aldığımı hissediyorum,” dedi.

REKOR ÖDÜL

Thitikul’un zaferi yalnızca 4 milyon dolarlık ödülle sınırlı kalmadı. Taylandlı golfçü, sezon boyunca üstün performansı sayesinde 1 milyon dolarlık Aon Risk Reward Challenge ödülünü de kazandı. Bu, Thitikul’un bir haftada toplam 5 milyon dolarlık kazanç elde ettiği anlamına geliyor.

Turnuvanın diğer önemli isimlerinden Angel Yin, 21 altı par skoru ile ikinci sırayı aldı ve 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. İki kez bu turnuvayı kazanan Lydia Ko ise 17 altı par ile üçüncü sırayı elde etti.

KADIN GOLFÜNE BÜYÜK KATKI

Thitikul’un zaferi, kadın golfünün gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Hem tarihi ödül miktarı hem de sahada sergilenen mücadele, izleyenlere unutulmaz bir turnuva sundu. Thitikul, bu başarılarla 2024 sezonunu 6 milyon doları aşan kazançla tamamladı ve kadın golfünün en önemli isimleri arasında yerini sağlamlaştırdı.