'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde narkotik köpek "Jeff" ile yapılan aramada, 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizler sonucunda bir otomobili takibe aldı. Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, aramaya alındı. Narkotik köpek "Jeff" ile yapılan aramada otomobilin bagajdaki bavulda kişisel giyim eşyaları arasına gizlenmiş 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

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'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

'Jeff' dedektör köpek yine iş başında! Kapıkule'de ele geçirildi: Öyle bir yere gizlemişler ki…

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