Jenerasyon değişir ama İtalyanlar değişmez

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Tarihler 9 Temmuz 2006’yı gösteriyordu. Berlin Olimpiyat Stadı tıklım tıklım doluydu. Portekiz’i 1-0 yenen Fransa, finale çıkmıştı. 1998 Dünya Kupası’ndan sonra tekrardan yüzü gülsün istiyordu. Diğer tarafta ise ev sahibi Almanya’yı uzatmalarda deviren İtalya vardı. Maldini, Cannavaro, Gattuso, Pirlo gibi önemli isimleri olan İtalya. O sene de Cannavaro Ballon-Dor ödülünün de sahibi olarak tarihe geçmişti.

ZİDANE KUPAYI HEDİYE ETTİ

Neyse biz final maçına dönelim. Maçın 7. dakikasında Fransa, Zidane’nin penaltıdan attığı panenka golüyle 1-0 öne geçmişti. İtalya tribünler şoktaydı. Fransızlar ise sevinç seline kapılmıştı. Çok uzun sürmeyecekti. 18. dakikada Pirlo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna Materazzi iyi sıçardı ve beraberliği getirdi. İkinci yarıda da herhangi bir gol çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Fransızlar adına bir şeyler ters gidecekti. 111. Dakikada Zidane’nin Materazzi’nin göğsüne kafa atması sonucu hakem kırmızı kart ile Fransız yıldızı oyun dışında bırakmıştı. Adeta İtalyanlar kupaya bu golsüz üstünlükle adım adım ilerliyordu. Maç penaltılara gitmişti. 5-3’lük penaltılar sonucu Fransa’yı mağlup eden İtalya, Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.

İSPANYA ŞANS TANIMADI

Çizmeler için bir sonraki hedef 2008 Avrupa Şampiyonasıydı. İlk maçta Hollanda’ya 3-0 yenilse de gruptaki diğer iki maçta yenilgi yüzü görmedi ve 4 puanla gruptan çıktı. Fakat çeyrek finalde o dönemin şampiyonu İspanya’ya 4-2 boyun eğdikten sonra İtalya’nın beli biraz bükülecekti.

ÇİZMEYE SOĞUK DUŞ

2010 Dünya Kupası’na geldiğimizde İtalya, gruptaki ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. 3-2 yenilmişti çizmeliler. Adeta şok geçiriyordu İtalya. Bir şok da diğer iki maçtan geldi. Paraguay ve Yeni Zelanda ile berabere kaldı ve 2 puanla grubu son sırada tamamladı.

SON NEFESTE

Marcello Lippi ile yolları ayıran İtalya Futbol Federasyonu, bir dönem Galatasaray’da da görev yapmış Cesare Prandelli’yi göreve getirdi. 2011-2012 sezonunun sonunda başlayan turnuvaya İtalyanlar bu sefer hazırdı. Fakat bir baş belası vardı grupta. O da İspanya’ydı. Gruptan berabere çıksalar da son maça kadar birbirlerinin peşini bırakmayacaklardı. İtalya ilk olarak İngiltere’yi uzatmalarda 4-2, İspanya ise Fransa’yı 2-0 yenerek beraber yarı finale yükseldiler. Yarı finalde ise İtalya’da Balotelli’nin eşsiz performansını izleyecektik. Almanya’yı attığı iki mükemmel golüyle saf dışı bırakıp İspanya’nın Portekiz’i 4-2 dağıtmasını keyifle izleyecekti. Final gelmişti. Bir yanda Torres, Iniesta, Xavi’li İspanya, diğer yanda ise Balotelli, Pirlo, Buffon’lu İtalya vardı. İlk darbeyi İtalya’ya David Silva indirdi. Jordi Alba ise ikinci yarıda golünü attı ve takımını kupaya ikinci adımını attırdı. Maçın sonlarında da İspanyollar Torres ve Mata ile son sözü söyledi. İtalyanlar, bir kez daha kupa dışında kalmıştı.

AVRUPA’NIN GÜNDEMİ: İTALYA VE İNGİLTERE

2014 Dünya Kupası’na geldiğimizde de hayal kırıklıkları devam edecekti. Kosta Rika, Uruguay ve İngiltere’nin olduğu gruptan çıkamayan İtalya, İngiltere’nin çıkamamasıyla Avrupa basınında epey bir gündem olmuştu. İtalyanların diğer hedefi ise 2016 yılındaki Avrupa Şampiyonası olacaktı.

EN BÜYÜK ENGEL ALMANLAR

2016’da olan Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’na İtalya yavaş yavaş kendisini belli etmeye başlayacaktı. Gruptan 6 puanla çıkmasının ardından çeyrek finalde son şampiyon İspanya’yı 2-0’la devirdi. İtalyanlar hedefine bu sefer ilerleyecek miydi? Fakat son dünya şampiyonu Almanya buna izin vermeyecekti. Penaltılarla Çizmelileri 7-6 mağlup ederek çeyrek finalde İtalyanları ülkelerine yolladılar.

GÜNEŞ DOĞUYOR

2018 senesi adeta İtalyanlar için bir rezalet derecesiydi. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Juventus’u elemesinin ardından İtalya Milli Takımı da Dünya Kupası elemelerini geçememişti. Federasyon, boşta olan Roberto Mancini ile anlaşmıştı. Artık güneş, İtalya’ya doğacaktı.

FORZA İTALYA

Covid-19 salgını nedeniyle EURO 2020, 2021 yılına ertelenmişti. Milli Takımımızın da olduğu gruptan İtalya 3’te 3 yapmıştı. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan İtalya, uzatmalarda rakibini mağlup etmişti. İtalya medyası tarafından eleştirilseler de yollarından sapmadılar. Çeyrek finalde rakip Belçika’ydı. Bir önceki Dünya Kupası’nda harikalar yaratan De Bruyne’li, Lukaku’lu Belçika’nın karşısına çıktılar. Barella ve Insigne, ülkesine turu getirdi. Sırada yarı final vardı. Küllerinden doğan bir İspanya vardı. 2014 Dünya Kupası’ndan beri beli doğrulamayan İspanya, İtalya’yı yenip eski günlerine kavuşmak istiyordu ama öyle kolay olmayacaktı. İtalyanlar, penaltılarda 5-3’lük üstünlük kurup finalde İngilizlerin rakibi oldu. İngilizler Luke Shaw ile maçın başında öne geçti. Wembley Stadyumu adeta yıkılıyordu. 67’de Bonucci ile İtalya skoru eşitledi. Maça Chiellini’nin Saka’nın formasından çekmesi damga vurmuştu. O atağı durdurmasaydı Chiellini, belki de kupa gelmeyecekti. Penaltılara kalmıştı maç. İtalyanlarda Berardi ve İngilizlerde Kane hata yapmamıştı. İtalya’da Belotti kaçırmıştı. Manchester United’a katıldığı günden bugüne eleştirilere maruz kalan Harry Maguiere golünü atarak skoru 2-1’e getirmişti. Sıradaki penaltıyı Bonucci gole çevirirken Rashford ise kaçırdı. İbre İtalyanlara dönmüştü. Federico Bernardeschi penaltıyı gole çevirirken şampiyonluğun da habercisi olmuştu. Sancho penaltıyı kaçırırken Jorginho da kaçırmıştı. İngilizlerin kaderi Saka’nın ayağındaydı. Saka kaçırdı ve İtalyanlar güldü. Dünya Kupasından sonra mutlu sona ulaşmışlardı.

2022 Katar Dünya Kupası’na katılamasa da İtalyanlar, bir sonraki Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Genç kadrosuyla neler yapabileceklerini hep birlikte göreceğiz.