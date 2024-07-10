Jeneratör kısa devre yaptı. yürekler ağza geldi

Kaynak: İHA
Jeneratör kısa devre yaptı. yürekler ağza geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, jeneratörün sıcaklık nedeniyle kısa devre yapması sonucu yoğun duman oluştu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla teknolojik araçların da etkilendiği iddia edildi. Finansbank şubesindeki jeneratörde yaşanan kısa devre sonrası içeride yoğun duman meydana geldi ve banka çalışanları ile müşteriler arasında paniğe neden oldu. Olay esnasında bazı vatandaşlar solunum zorluğu yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Fenalaşan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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