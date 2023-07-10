Jeneriklik gol atan Güney Koreli futbolcu utancından sevinmedi

Güney Kore ile Haiti'nin oynadığı hazırlık maçında Güney Kore'nin golünü atan Seulgi Jang, attığı gol sonrası utandı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Jeneriklik gol atan Güney Koreli futbolcu utancından sevinmedi

Editör: Ufuk Cingöz

Kadınlar Uluslararası Dostluk Maçında Güney Kore, Haiti'yi konuk etti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Güney Kore'de takımının ikinci golünü atan Seulgi Jang, attığı gol sonrası yaptığı hareketle viral oldu.

ATTIĞI GOL YÜZÜNDEN UTANDI
Hyundai Steel Red Angels forması giyen Güney Koreli Seulgi Jang, 81. dakikada attığı muhtşeme golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Attığı gol sonrası 9 bin 200 kişilik statta sevinç çığlıkları yankılanırken, Seulgi Jang utancını gizleyemedi.

Diğer bir taraftan spiker atılan gol sonrası kendinden geçti.

Güney Koreli futbolcunun bu tatlı tavrı izleyenleri gülümsetti.

sss.png

Öne Çıkanlar
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Son Haberler
Ankaragücü Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor
Ankaragücü Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Düzce’de su kesintisi devam ediyor Güncel
Düzce’de su kesintisi devam ediyor
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı Güncel
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı Teknoloji - Otomotiv
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Güncel
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Komedi filmini aratmayan olay Kültür Sanat
Komedi filmini aratmayan olay
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu Güncel
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu