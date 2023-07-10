Jeneriklik gol atan Güney Koreli futbolcu utancından sevinmedi

Editör: Ufuk Cingöz
Kadınlar Uluslararası Dostluk Maçında Güney Kore, Haiti'yi konuk etti.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Güney Kore'de takımının ikinci golünü atan Seulgi Jang, attığı gol sonrası yaptığı hareketle viral oldu.
ATTIĞI GOL YÜZÜNDEN UTANDI
Hyundai Steel Red Angels forması giyen Güney Koreli Seulgi Jang, 81. dakikada attığı muhtşeme golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Attığı gol sonrası 9 bin 200 kişilik statta sevinç çığlıkları yankılanırken, Seulgi Jang utancını gizleyemedi.
Diğer bir taraftan spiker atılan gol sonrası kendinden geçti.
Güney Koreli futbolcunun bu tatlı tavrı izleyenleri gülümsetti.