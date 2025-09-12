Jeneriklik gol yeniden gündemde! UEFA'dan Quaresma paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'nın attığı bir golün videosu paylaşıldı.
Beşiktaş 1 Aralık 2011'de İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
Siyah beyazlı ekip 45.1. dakikada Portekizli yıldızın golüyle 1-0 öne geçmişti. Sol taraftan çizgiye inen Fabian Ernst'in ortasında top yere inmeden gelişine vuran Quaresma şık bir gole imza atmIştı.
UEFA bu golü "Quaresma'nın tekniği" ifadesiyle paylaştı.
Quaresma's technique ????#UEL | @Besiktas pic.twitter.com/yFtfcFXMXN— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 12, 2025