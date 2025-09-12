Jeneriklik gol yeniden gündemde! UEFA'dan Quaresma paylaşımı

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'nın sosyal medya hesabından Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş formasıyla attığı gol paylaşıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma'nın attığı bir golün videosu paylaşıldı.

Beşiktaş 1 Aralık 2011'de İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Siyah beyazlı ekip 45.1. dakikada Portekizli yıldızın golüyle 1-0 öne geçmişti. Sol taraftan çizgiye inen Fabian Ernst'in ortasında top yere inmeden gelişine vuran Quaresma şık bir gole imza atmIştı.

UEFA bu golü "Quaresma'nın tekniği" ifadesiyle paylaştı.

