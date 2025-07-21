Jennifer Lopez çılgınlığı! Antalya'da kurşun geçirmez mağara temalı villada kalacak: Localar 35 bin euro

Kaynak: AA

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye’deki hayranlarıyla yeniden buluşuyor. 23 Temmuz’da Antalya Belek’teki Regnum Carya Otel’de sahne alacak sanatçının konser biletleri tükenirken, fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının 23 Temmuz'da Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de sahneye çıkacağı konserin biletleri tükendi.

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650 avrodan satışa sunulan biletlerin fiyatı 1000 avroya kadar yükseldi. 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya alıcı buldu. Tüm locaların satıldığı etkinlikte; Jennifer Lopez'i izlemeye sanat ve spor camiasından dünyaca ünlü isimler davet edildi.

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TÜM CAMLARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Konser öncesi 22 Temmuz'da özel Antalya'ya gelecek olan Lopez, Regnum Carya'da kalacağı villayla da dikkati çekiyor. Lopez, geceliği 25 bin avro olan, 3 katlı ve 3500 metrekarelik mağara temalı villada konaklayacak. Villanın tüm camları kurşun geçirmez özellik taşıyor. Jennifer Lopez için özel olarak hazırlanan odada, baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanılacak.

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85 KİŞİLİK EKİPLE GELİYOR

Pop yıldızı, doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek konserde sahneye çıkarak hem turnesini hem de yeni yaşını kutlayacak. Antalya'daki konseri için 85 kişilik ekiple gelen Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirecek.

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2 gün Antalya'da konaklayacak olan Lopez, konserin ardından 24 Temmuz'da kentten ayrılacak. Lopez, "Up All Night Live in 2025" turnesi kapsamında Türkiye'deki ikinci konserini ise 5 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirecek.

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