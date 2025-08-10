Jennifer Lopez, İstanbul'dan sonra Taşkent'i de salladı

Pop müziği ikonlarından Jennifer Lopez, “Up All Night: LIVE IN 2025” dünya turnesi kapsamında ilk kez Özbekistan’da sahne aldı. Taşkent’teki Milli Stadyum’da (Bunyodkor Stadı) gerçekleştirilen konser, binlerce müziksever için unutulmaz anlara sahne oldu. Özbekistan Kültür ve Sanat Geliştirme Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen dev organizasyonda atmosfer, görsel şovlar, ışık oyunları ve Jennifer Lopez'in güçlü sahne performansı izleyicileri adeta büyüledi. Lopez, dünya çapında sevilen “On the Floor”, “Jenny From the Block” ve “Ain’t Your Mama” gibi şarkılarını seslendirerek sahnede fırtına estirdi.

TURİZM VE KÜLTÜRDE YENİ BİR DÖNEM

Konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Toplam 25 bin biletin yaklaşık yüzde 40’ı dünyanın 35 farklı ülkesinden müzikseverler tarafından satın alındı. Gösterilen yoğun ilgi, Taşkent’in uluslararası bir etkinlik merkezi olma yolunda önemli bir adım attığını gösterdi. Turizm, konaklama, restoran ve ulaşım sektörlerinde ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Uzun vadede ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu tür organizasyonlardan olumlu etkilenmesi öngörülüyor.

ORGANİZASYONUN EKONOMİK BOYUTU

Hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Lopez’in 90 kişilik ekibi; sahne, ışık, ses, dans, kostüm, lojistik, güvenlik ve teknik personelden oluştu. Bilet fiyatları en ucuzdan en pahalıya 1 milyon 40 bin UZS ile 4 milyon 100 bin UZS arasında değişti, bu da yaklaşık 100 ile 400 dolar arasında bir değere denk geliyor. Konserin devlet bütçesinden finanse edilmediği, tamamen özel sektör kaynaklarıyla gerçekleştirildiği açıklandı. J.Lo’nun sahneye çıkışı öncesinde Özbek şarkıcı Munisa Rizaeva, sanatçıya unutulmaz bir karşılama yaptı.

Jennifer Lopez’in Taşkent konseri yalnızca bir müzik ziyafeti değil, aynı zamanda ülkenin uluslararası tanınırlığını güçlendiren ve turizmine ivme kazandıran önemli bir kültürel etkinlik olarak da şimdiden tarihe geçti.