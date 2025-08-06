Jennifer Lopez, İstanbul'u salladı

Festival Park Yenikapı'da "On The Floor" şarkısıyla başlangıcı yapan Lopez, repertuarından parçaların yanı sıra beğenilen eserlerini de icra etti.

Focus İstanbul Organizasyon Yönetimi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Festivali'nde performans sergileyen Lopez, şehir sakinlerini selamlayarak, "İstanbul'da bulunduğuma inanamıyorum. Uzun süre geçti, bura

Konsere katılan İstanbullu hayranlarına minnettarlığını ileten ve seyircilerden şarkılara katılmalarını rica eden ABD'li sanatçı, "Burada bulunmaktan çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Güzel vakit geçiriyor muyuz? Eğlenceli anlar yaşamaya hazır mısınız? Benimle birlikte şarkı söyleyecek misiniz?" sözlerini kullandı.

İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a dek farklı aktivitelerle sürecek. Yemek alanında hafif yiyeceklerden geleneksel lezzetlere, uluslararası mutfaktan sokak yemeklerine kadar geniş bir yelpazenin sunulduğu festival mekanında, katılımcılar FIBA standartlarında basketbol ve elektronik spor yarışmaları, RopeLand, dikey hava tüneli ve eğlence parkı gibi aktivite seçeneklerinden faydalanabiliyor.