Jennifer Lopez konseri doğaya nefes olacak! Tüm geliri bağışladı

Konser öncesi düzenlenen özel “Meet & Greet” etkinliğinde ise Lopez, 20 şanslı hayranıyla kuliste bir araya geldi. Her biri 118 bin TL’den satılan özel biletlerle etkinliğe katılan hayranlar, sanatçıyla fotoğraf çektirme ve sohbet etme fırsatı bulurken, alana özel bir giriş noktasından konsere erişim sağladı.

TEMA VAKFI’NA TAM DESTEK

“Meet & Greet” bilet satışlarından elde edilen tüm gelir, TEMA Vakfı’na bağışlanacak. Bu bağış, orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması için yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak.