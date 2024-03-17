Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi…

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni albümünü piyasaya sürdükten sonra hayranlarıyla bir araya gelmek için bir turneye çıkma hazırlığındaydı.
Fakat bilet satışlarının beklenenin oldukça altında olması sebebiyle Lopez, önceden planlanmış olan bazı konserlerini iptal etmek durumunda kaldı.
54 yaşındaki Amerikalı şarkıcının, Amerika'da gerçekleşecek olan "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesi için 34 konser planlanmış ve tarihleri belirlenmişti.
Fakat 7 konser iptal edildi. Lopez tarafından henüz iptal edilen konserlerle ilgili resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, bilet satışlarının oldukça az olması sebebiyle bu kararın alındığına dair iddialar öne sürüldü.
Henüz satışta olan konser biletlerine ise talebin düşük olduğu görülüyor.
Lopez'in turne kapsamında planladığı diğer konserler için iptal kararı alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.