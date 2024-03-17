Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi…

Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi…
Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez'in yeni albümünü çıkarmasının ardından hayranlarına müjdelediği konserlerden bazıları Lopez tarafından iptal edildi.
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Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi… 1

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni albümünü piyasaya sürdükten sonra hayranlarıyla bir araya gelmek için bir turneye çıkma hazırlığındaydı.

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Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi… 2

Fakat bilet satışlarının beklenenin oldukça altında olması sebebiyle Lopez, önceden planlanmış olan bazı konserlerini iptal etmek durumunda kaldı.

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Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi… 3

54 yaşındaki Amerikalı şarkıcının, Amerika'da gerçekleşecek olan "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesi için 34 konser planlanmış ve tarihleri belirlenmişti.

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Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi… 4

Fakat 7 konser iptal edildi. Lopez tarafından henüz iptal edilen konserlerle ilgili resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, bilet satışlarının oldukça az olması sebebiyle bu kararın alındığına dair iddialar öne sürüldü.

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Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi… 5

Henüz satışta olan konser biletlerine ise talebin düşük olduğu görülüyor.

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Jennifer Lopez konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. İşte sebebi… 6

Lopez'in turne kapsamında planladığı diğer konserler için iptal kararı alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

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