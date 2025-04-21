Jennifer Lopez, Suudi Arabistan'da! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez, Suudi Arabistan'da! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Jennifer Lopez Suudi Arabistan'da konser verdi. Konser alanının Mescid-i Haram bölgesine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğünde birçok değişime imza atıldı ve atılmaya da devam ediyor.

Arabistan, hem ekonomisini çeşitlendirmek ve hem de turizm sektörünü canlandırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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LOPEZ SUUDİ ARABİSTAN'A GELDİ

Lopez, Suudi Arabistan'daki Formula 1 Grand Prix yarışına katılarak yarışçılarla bir araya geldi.

Lopez, Usher ve Major Lazer ile birlikte F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde ana performans sanatçısı olarak sahne aldı.

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KONSER ALANI MEKKE'YE YAKIN

Konser alanının Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı.

Lopez'in konseri sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü şarkıcının dansları geceye damga vurdu.

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