Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul ve Antalya'da konser verecek.

En son Riyad konseri ile şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'ı sallayan Jennifer Lopez, Türkiye'de iki konser verecek.

Sahne kostümleri ve özel hayatı ile magazin gündeminden hiç düşmeyen Jennifer Lopez'in, konser programına Türkiye'yi de eklemesi büyük heyecan yarattı.

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Dünyaca çapında büyük bir hayran kitlesi olan ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Türk hayranlarını sevindirdi. Lopez, yeni dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye de iki konser verecek. Son olarak This Is Me… Now albümünü çıkaran ancak bilet fiyatları nedeni ile bazı konserlerini iptal etmek zorunda kalan Lopez, konser programına , İstanbul ve Antalya’yı ekledi.

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Turnesine 1 Temmuz’da başlayacak Antalya’da bir otelde vereceği konserin ardından 4 Temmuz’da İstanbul’da Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaşılan turne takvimine göre Lopez, 13 Temmuz’da Madrid’de, 16 Temmuz’da Bilbao’da ve 20 Temmuz’da Budapeşte’de sahne alacak.

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