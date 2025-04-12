Jennıfer Lopez Türkiye'ye geliyor: Bilet fiyatları şok etti!

1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da ise İstanbul Yenikapı Festivalpark'ta sahne alacak olan yıldızın bilet fiyatları hayranlarını şaşırttı.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Konser biletlerinin fiyat aralıkları şöyle açıklandı:

İstanbul Konseri: 12.795 TL (Standart) ile 139.028 TL (Premium Alan) arasında

VIP bilet fiyatı: 230.000 TL

Antalya Konseri: 30.783 TL ile 71.714 TL arasında

AVRUPA TURNESİ DEVAM EDECEK

Jennifer Lopez, Türkiye konserlerinin ardından 20 Temmuz'da Budapeşte'de, 25 Temmuz'da ise Varşova'da sahne alacak. Sanatçının turne biletlerinin kısa sürede tükenebileceği belirtiliyor.

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor

BÜYÜK TALEP BEKLENİYOR

Özellikle İstanbul Yenikapı Festivalpark'taki performansın yazın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması beklenirken, hayranlar biletlere erişmek için resmi satış platformlarını takip etmeye başladı.