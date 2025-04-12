Jennıfer Lopez Türkiye'ye geliyor: Bilet fiyatları şok etti!

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Jennıfer Lopez Türkiye'ye geliyor: Bilet fiyatları şok etti!

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, 2025 yılında gerçekleştireceği "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya ve İstanbul'da konser verecek.

1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da ise İstanbul Yenikapı Festivalpark'ta sahne alacak olan yıldızın bilet fiyatları hayranlarını şaşırttı.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI
Konser biletlerinin fiyat aralıkları şöyle açıklandı:

  • İstanbul Konseri: 12.795 TL (Standart) ile 139.028 TL (Premium Alan) arasında

  • VIP bilet fiyatı: 230.000 TL

  • Antalya Konseri: 30.783 TL ile 71.714 TL arasında

AVRUPA TURNESİ DEVAM EDECEK
Jennifer Lopez, Türkiye konserlerinin ardından 20 Temmuz'da Budapeşte'de, 25 Temmuz'da ise Varşova'da sahne alacak. Sanatçının turne biletlerinin kısa sürede tükenebileceği belirtiliyor.

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyorJennifer Lopez Türkiye'ye geliyor

BÜYÜK TALEP BEKLENİYOR
Özellikle İstanbul Yenikapı Festivalpark'taki performansın yazın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması beklenirken, hayranlar biletlere erişmek için resmi satış platformlarını takip etmeye başladı.

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