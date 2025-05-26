Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! İşte merakla beklenen tarih

Düzenleme: Kaynak: AA
Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! İşte merakla beklenen tarih

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı, TemaCC işbirliğiyle 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında konser verecek.

Geçen sene 845 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl 1-17 Ağustos'ta, Festival Park Yenikapı'da, 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

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Hem müzik hem de sinema listelerinde aynı anda zirveye çıkan Jennifer Lopez, dünya genelinde 3 milyar doları aşkın gişe geliri elde etti, 80 milyondan fazla albüm sattı ve müzikleriyle milyarlarca dinlenme ve izlenme sayısına ulaştı.

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Lopez'in Netflix'te yayınlanan "Atlas" ve "The Mother" filmleri ile bu yıl Amazon Prime Video'da yayınlanan "Unstoppable" filmi de izleyicinin ilgisiyle karşılaştı.

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"Kiss of The Spider Woman" filmindeki performansıyla Sundance Film Festivali'nde olumlu eleştiriler alan sanatçı, Brett Goldstein ile başrolü paylaştığı yeni Netflix filmi "Office Romance"ın çekimlerine devam ediyor.

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Jennifer Lopez, turne kapsamında 23 Temmuz'da da Antalya'da sahne alacak.

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