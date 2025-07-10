Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Mağarada konaklayacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Mağarada konaklayacak

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından 23 Temmuz'da Antalya konserinde Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya gelecek. Doğum gününü Antalya konserinde kutlamaya hazırlanan pop yıldızı, Regnum Carya Otel'de 3 bin 500 metrekare ve 14 kişinin kalabildiği "Cave" adlı mağara odada konaklayacak.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla Antalya'da buluşacak.

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35 ŞARKI SESLENDİRECEK

Ünlü pop yıldızı, Regnum Carya Otel'deki sahnesinde yeni yaşını da kutlamaya hazırlanıyor. Antalya konserinin kareografisi için 42 kişiyle çalışan Jenifer Lopez, sahnede 50 dansçıyla şovunu yapacak. Konser için Antalya'ya 85 kişilik ekiple gelecek olan pop yıldızı, sahnede 35 şarkı seslendirecek.

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MAĞARADA YOK YOK

Jennifer Lopez, "Crown Villa" adı verilen odada konaklayacak. 3 katlı villasında "The Cave" adlı mağara odada yer alıyor. Regnum Otel'de 3 bin 500 metrekare ve 14 kişinin kalabildiği villada, mağara, 8 yatak odası, 6 giyinme odası, havuz üstü bar, sauna, özel sinema alanı ve şöminesi yer alıyor. Odada, Jennifer Lopez'in adının baş harflerinin işlendiği özel tasarım nevresim ve bornozlar kullanılacak.

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Golf ve havuz manzaralı özel tripleks villadaki mağara odada ise oturma ve çalışma odası, playstation odası, banyo, tül ve karartma perdeler, özel yapım ithal ahşap döşeme, ateş çukurlu şömine, tam donanımlı mutfak ve yemek odası ve SPA alanı yer alıyor.

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