Jennifer Lopez Türkiye’yi sallayacak! Sahne şovları nefes kesecek

Düzenleme: Kaynak: AA

ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya’daki konserinde özel şarkı listesi, etkileyici sahne şovları ve göz alıcı kostümlerle hayranlarıyla buluşacak.

Regnum Carya Otel'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü pop yıldızı Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek.

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6 yıl aradan sonra Antalya'ya gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

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Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.

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1 Haziran'da kapılarını açan Regnum The Crown'un açılışına özel olarak sahne alacak Lopez'i, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek.

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HAYRANLARINA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslenmişti.

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Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.
Konser öncesi hayranlarına gönderdiği videolu bir mesajında, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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Jennifer Lopez'i konserde izleyecek olmanın ötesinde tanışıp, fotoğraf çektirmek isteyenler için "Meet & Greet" biletleri ise çok yakında satışa açılacak.

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"Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

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İstanbul Festivali'nde TemaCC işbirliğiyle düzenlenecek konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" üzerinden satılıyor.

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