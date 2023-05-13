Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in kavga sebebi belli oldu. Galada kameraların önünde tartışmışlardı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, önceki gece katıldıkları bir galada kameralar önünde tartıştılar. İşte o tartışmanın nedeni ortaya çıktı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in kavga sebebi belli oldu. Galada kameraların önünde tartışmışlardı

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinin başında gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ayrılık kararından tam 20 yıl sonra evlendiler. Sürpriz bir nikahın ardından gösterişli bir düğün ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, önceki gece katıldıkları bir galada kameralar önünde tartıştılar.

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TANSİYON YÜKSELDİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, önceki gece Lopez'in oynadığı The Mother adlı filmin galasına katıldı.
53 yaşındaki Lopez, uzun bej bir etek, üzerine aynı renk büstiyer ve yine aynı renkte bir ceket giydi. İddialara göre kavganın nedeni de Lopez'in derin göğüs dekoltesiydi.

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"BU DEKOLTE FAZLA MI?"

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, kameralara poz vermeden önce hararetli bir tartışma yaşadılar.

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İddiaya göre; Lopez ile Affleck, kamera ve objektiflere poz verme açısını tartışmalarının ardından Lopez, kocası Affleck'e göğüs dekoltesinin fazla olup olmadığını sordu. Affleck ise öyle olmadığını söyledi.


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