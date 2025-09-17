Jennifer Lopez'den imaj değişikliği! Yeni filmi için tanınmaz hale geldi

Jennifer Lopez, hem müzik hem de sinema dünyasında başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Antalya ve İstanbul'da verdiği konserler dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Lopez, imaj değişikliğine gitti.

SAÇLARINI SARIYA BOYADI

Yeni filmi 'Örümcek Kadının Öpücüğü' için görünümünü yenileyen Jennifer Lopez, saçlarını sarıya boyadı ve büyük bir değişime imza attı.

YENİ HALİYLE BÜYÜLEDİ

Sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını yayımlayan Lopez, yeni imajıyla kendine hayran bıraktırdı.

Dünyaca ünlü isim, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti; "Aurora rolüne adım atmak, sinemanın altın çağında dans etmek gibiydi… Tüm o şatafat, cazibe ve sayısız dans… Zamanda geriye gitmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı."