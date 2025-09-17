Jennifer Lopez'den imaj değişikliği! Yeni filmi için tanınmaz hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez'den imaj değişikliği! Yeni filmi için tanınmaz hale geldi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yeni filmi için radikal imaj değişikliğine gitti. 'Örümcek Kadının Öpücüğü' için saçlarını sarıya boyattı. Lopez yeni filmi için tanınmaz hale geldi.

Jennifer Lopez, hem müzik hem de sinema dünyasında başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Antalya ve İstanbul'da verdiği konserler dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Lopez, imaj değişikliğine gitti.

dfppfpdfdssdf-4jv3.webp

SAÇLARINI SARIYA BOYADI

Yeni filmi 'Örümcek Kadının Öpücüğü' için görünümünü yenileyen Jennifer Lopez, saçlarını sarıya boyadı ve büyük bir değişime imza attı.

0o0.webp

YENİ HALİYLE BÜYÜLEDİ

Sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını yayımlayan Lopez, yeni imajıyla kendine hayran bıraktırdı.

Dünyaca ünlü isim, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti; "Aurora rolüne adım atmak, sinemanın altın çağında dans etmek gibiydi… Tüm o şatafat, cazibe ve sayısız dans… Zamanda geriye gitmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı."

9.webp

88.webp

Son Haberler
Zeytinyağı mı, Hindistancevizi yağı mı? Beslenme uzmanlarının tercihi ne?
Zeytinyağı mı, Hindistancevizi yağı mı?
Uykusuzluk ölüm saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Uykusuzluk ölüm saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı! (16 Eylül 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı! (16 Eylül 2025)
Türkiye’de obezite oranları neden artıyor? Nasıl önlenir?
Türkiye’de obezite oranları neden artıyor? Nasıl önlenir?
Fatih Altaylı, İmamoğlu'nu yiyip bitiren büyük sıkıntıyı açıkladı
Fatih Altaylı, İmamoğlu'nu yiyip bitiren büyük sıkıntıyı açıkladı