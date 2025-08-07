Jennifer Lopez'i içeriye almamıştı! Güvenlik görevlisi hakkında karar verildi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul konserinden önce alışverişe çıkan Jennifer Lopez, İstinye Park’taki lüks bir mağazaya girmek istemiş ancak güvenlik görevlisi, pandemi sonrası uygulanan sınırlama nedeniyle dünyaca ünlü ismi içeri almamıştı. Güvenlik görevlisi hakkında karar verildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’ turnesi kapsamında İstanbul Yenikapı’da sahne aldı.

689181423f27d3361d155535.webp

Lopez'in konserdeki dans performansları ve kombinleri kadar, alışveriş yapmak istediği mağazaya alınmaması da sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÖREVLİYE YAPTIRIM YOK

Konserden bir gün önce geldiği İstanbul’da İstinye Park’a giden Jennifer Lopez’i, Chanel mağazasının güvenlik görevlisi “Doluyuz” diyerek içeri almamıştı. Lopez’in içeri alınmaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

20798027-860x480.webp

Pandemiden bu yana markanın içerideki müşteri sayısını sınırlı tutması nedeniyle uyguladığı politikaya uyan güvenlik görevlisiyle ilgili firmanın bir yaptırım yapmadığı öğrenildi.

8u8.webp

9.webp

