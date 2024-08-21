Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları

Jennifer, dansçısı Cris Judd ile ilişkisi sırasında aşkın aslında bir şeye mal olduğunu keşfetti. Cris, süperstarla "Love Don't Cost a Thing" adlı müzik videosunda dans etmek üzere işe alındığında tanışmıştı ve 29 Eylül 2001'de Jennifer ile evlendi.

Ancak ikili Temmuz 2002'de ayrıldı ve boşanmaları Ocak 2003'te resmiyet kazanabildi. JLo lakabıyla da tanınan Jennifer, People dergisine verdiği demeçte Vibe'a "Çılgın bir ilişkiden çıkarken, çok ferahlatıcı bu tatlı insanla tanıştım. Ancak evlilik sadece aşkla ilgili değil. Bunu ilk evliliğimde öğrendiğimi sanıyordum... Cris'i seviyordum, hala seviyorum, o en iyi insanlardan biri. Bundan vazgeçmek kolay değildi; ancak bir evliliği yürütmek için gerekenlere sahip değildik" demişti.