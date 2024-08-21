Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları

Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in 2022'de evlendiği Ben Affleck ile boşanma sürecine girmesi bütün dünyada manşetlerden verilirken bizde J.Lo lakaplı süperstarın aşk hayatına bir göz gezdirelim.

1/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 1

Şarkıcı, dansçı ve oyuncu, Şubat 1997'de Kübalı garson Ojani Noa ile evlendi, ancak evlilikleri sadece 11 ay sürdü. Jennifer'ın Ben ile evliliğinin ardından 2022'de The Daily Mail'e verdiği bir röportajda , "Ona ve Ben'e en iyisini diliyorum, ancak bunun uzun süreceğine ikna olmadım. Jen aşık olmayı seviyor, ancak altı kez nişanlandı. Ben dördüncü koca. Ben bir numaralı kocaydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söyledi. Düğün gecemizde yatağa uzandığımızda, sonsuza dek birlikte olacağımızı söyledi." Birden fazla habere göre , Ojani yıldıza nişan yüzüğünü geri istemediğini söyledi.

2/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 2
3/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 3

Jennifer, dansçısı Cris Judd ile ilişkisi sırasında aşkın aslında bir şeye mal olduğunu keşfetti. Cris, süperstarla "Love Don't Cost a Thing" adlı müzik videosunda dans etmek üzere işe alındığında tanışmıştı ve 29 Eylül 2001'de Jennifer ile evlendi.

Ancak ikili Temmuz 2002'de ayrıldı ve boşanmaları Ocak 2003'te resmiyet kazanabildi. JLo lakabıyla da tanınan Jennifer, People dergisine verdiği demeçte Vibe'a "Çılgın bir ilişkiden çıkarken, çok ferahlatıcı bu tatlı insanla tanıştım. Ancak evlilik sadece aşkla ilgili değil. Bunu ilk evliliğimde öğrendiğimi sanıyordum... Cris'i seviyordum, hala seviyorum, o en iyi insanlardan biri. Bundan vazgeçmek kolay değildi; ancak bir evliliği yürütmek için gerekenlere sahip değildik" demişti.

4/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 4

Cris'ten boşanması kesinleşmeden önce Jennifer, başarısız filmleri Gigli'nin setinde Ben Affleck'la tanıştı. Gişede başarısızlığa uğrayan bu filmden çıkan tek şey, çiftin yirmi yıldan uzun süredir aklında kalan takma ad olan "Bennifer" oldu.Fırtınalı bir aşkın ardından Jen ve Ben, Kasım 2002'de ilk kez nişanlandılar; ancak medyanın düğüne olan ilgisi nedeniyle düğünlerini dört gün önce iptal ettiler. Çift bu ilk bir araya gelişlerini Ocak 2004'te sonlandırdılar.

5/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 5

"Bennifer", Ben Affleck ile ilişkisini bitirdikten sonra, Haziran 2004'te Marc ile evlendi ve yaklaşık iki yıl sonra Şubat 2008'de ikizleri Max ve Emme'yi kucağına aldı.

Çift Temmuz 2011'de ayrıldı. Jennifer, Nisan 2016'da W'ye verdiği demeçte, “Yedi yıl boyunca dayandım. Evliliğim sona erdiğinde, onu affetmek kolay olmadı. Düşlediğim evlilik bu değildi. Ama Marc çocuklarımın babası ve bu asla değişmeyecek. Bu yüzden işleri yoluna koymak için çalışmalıyım. Ve bu, şimdiye kadar yaptığım en zor iş” diye konuştu.

6/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 6

J.Lo üçüncü kocasından ayrıldıktan sonra eski yedek dansçısı Casper Smart'la inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. 2016'da tamamen ayrılsalar da Casper, bir sonraki yıl eski sevgilisi sorulduğunda onun hakkında sadece "Jennifer, olağanüstü, olağanüstü, olağanüstü" diyebilmişti.

7/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 7

Jennifer ilk olarak Aralık 2016'da rap müziğin saygın ismi Drake ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı ve kısa bir süre sonra ilişkilerini resmen ilan ettiler.

Ancak ilişkileri son derece kısa sürdü ve Mart 2017'de her şey sona erdi.

8/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 8

Jennifer'ın Drake ile kısa süreli birlikteliğinin ardından, eski New York Yankees oyuncusuyla birlikte oldu ve çift, Mart 2019'da nişanlandıklarını duyurdu.

Jennifer'ın sonunda gerçek aşkı bulduğu söyleniyordu. Zira ikili, ilişkileri boyunca sürekli olarak birbirlerine övgüler yağdırıyordu.

Ancak, 2021'in başlarında sorunlar baş göstermeye başladı ve o yılın Nisan ayında ilişkilerini bitirdiklerini duyurdular.

Jennifer bir röportajında "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzu fark ettik ve öyle kalmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

9/9
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları 9

2021'de Ben Affleck ve Jennifer Lopez birkaç kez birlikte fotoğraflandı. Fotoğrafların magazin köşelerini süslemeye başlamasından kısa bir süre sonra "Bennifer" ile Ben ilişkilerini ilan etti.

Çift 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sürpriz bir törenle evlendi ve sonraki ay daha büyük, dillere destan başka bir evlilik töreni tertip ettiler.

Jennifer, çiftin Georgia'daki düğününün ikinci yıl dönümü olan 20 Ağustos 2024'te boşanma davası açarak ayrıldıkları yönünde çıkan dedikoduları doğruladı.

Boşanma davasında, ayrılık tarihini 26 Nisan 2024 olarak belirtti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
FKA Twigs yine yaptı yapacağını
FKA Twigs yine yaptı yapacağını
Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızının son hali şaşırttı. Bakanlar 'bu o mu' dedi
Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızının son hali şaşırttı. Bakanlar 'bu o mu' dedi
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi
Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı
Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı
Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin
Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali ortaya çıktı. 20'liklere taş çıkartıyor
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali ortaya çıktı. 20'liklere taş çıkartıyor