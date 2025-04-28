Jennifer Lopez'in yeni tarzı Kızılcık Şerbeti karakterine benzetildi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Temmuz ayında Türkiye’ye geliyor. "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında 1 Temmuz’da Antalya Regnum Carya’da, 4 Temmuz’da ise İstanbul Yenikapı Festival Park’ta sahne alacak.

Lopez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla da gündeme oturdu. Pembe bir takım giyen sanatçının saç aksesuarı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcının bu tarzı, Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Firaz'ın annesi Asude Hanım’a benzetilerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul’daki konserin bilet fiyatları 12 bin 795 TL’den başlıyor; VIP kategorisindeki biletler ise 230 bin TL’ye kadar çıkıyor.