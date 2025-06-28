Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Sadece 50 kişiyle bir araya gelecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Sadece 50 kişiyle bir araya gelecek

Pop müziğin efsane ismi Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek. Lopez, 'Meet & Greet' biletleri kapsamında 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek. Jennifer Lopez ile tanışmanın bedeli dudak uçuklattı.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Türkiye'deki hayranları ile 5 Ağustos’ta buluşacak. Jennifer Lopez konseri için en ucuz biletler 1500 ve 2250 liraydı. Bu biletler tükendi bile. 14 bin 500 liralık VIP biletler de satıldı.

5mx1bq8wb0ic0gumbhwnaa.webp

3 bin, 5 bin, 8 bin liralık biletler ise hâlâ satışta. Ayrıca 18 bin liralık VIP biletler de satın alınabiliyor. Bu konserde hayranlarına Jennifer Lopez ile tanışma imkânı da sunuluyor.

685e8c6e3129374d52b1dc40.webp

TANIŞMANIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 'Meet & Greet' biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelebilecek ve sohbet edip fotoğraf çektirebilecek.

Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek.

c2d7xoxjduiozcmsjyhqgg.webp

Son Haberler
Kırsal yatırımlar için hibe desteği
Kırsal yatırımlar için hibe desteği
Füzyonun sınavı! Reaktörlerde enerji sınırını aşmak
Füzyonun sınavı! Reaktörlerde enerji sınırını aşmak
Hayat kurtaran bilim! Yapay organların yükselişi
Hayat kurtaran bilim! Yapay organların yükselişi
Çorum'da dilencilere geçit yok!
Çorum'da dilencilere geçit yok!
İtalya Sağlık Bakanlığı uyardı! Herkes risk altında: 21 şehirde kırmızı alarm verildi
İtalya Sağlık Bakanlığı uyardı! Herkes risk altında: 21 şehirde kırmızı alarm verildi