Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli dudak uçuklattı! Sadece 50 kişiyle bir araya gelecek

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Türkiye'deki hayranları ile 5 Ağustos’ta buluşacak. Jennifer Lopez konseri için en ucuz biletler 1500 ve 2250 liraydı. Bu biletler tükendi bile. 14 bin 500 liralık VIP biletler de satıldı.

3 bin, 5 bin, 8 bin liralık biletler ise hâlâ satışta. Ayrıca 18 bin liralık VIP biletler de satın alınabiliyor. Bu konserde hayranlarına Jennifer Lopez ile tanışma imkânı da sunuluyor.

TANIŞMANIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 'Meet & Greet' biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelebilecek ve sohbet edip fotoğraf çektirebilecek.

Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek.