Jeopolitik gerilimler Yeni Zelanda Borsası'nı sarstı

Yeni Zelanda borsası, S&P/NZX 50 endeksinin yüzde 0,5'lik düşüşle 12.467 puana inmesiyle zor bir gün geçirdi. Bu düşüş, endeksin art arda beşinci kayıp günü oldu ve son üç haftanın en düşük kapanışını işaret etti. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle temkinli bir duruş sergiliyor.

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ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMA VE DİPLOMATİK ÇABALAR

Gerginliğin merkezinde İran ile İsrail arasındaki çatışmalar yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında Pazartesi geç saatlerinde başlayan bir ateşkes anlaşması yapıldığını duyurarak, "İran'ın saldırılarını ilk durduran taraf olması bekleniyor, ardından İsrail de saldırılarını durduracak" dedi. Ancak, İran Dışişleri Bakanı, ABD arabuluculuğunda bir anlaşma yapıldığı iddialarını reddetti ve "İran sadece İsrail'in hava saldırılarını durdurması halinde kendi saldırılarını durduracağını" belirtti. Bu çelişkili açıklamalar, bölgedeki belirsizliği daha da artırıyor ve küresel piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

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İÇ PİYASADA BEKLENTİLER

Yeni Zelanda'da ise yerel yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan önemli ticaret verileri ve tüketici güven endeksi rakamlarını yakından takip ediyor. Bu verilerin, iç ekonominin genel sağlığı hakkında ipuçları vermesi bekleniyor. Borsa genelinde, enerji dışı maden şirketleri yüzde 3'lük düşüşle en büyük kayıpları yaşadı. Fletcher Building hisseleri yüzde 3,6, Santana Minerals hisseleri ise yüzde 1,7 değer kaybetti. Diğer önde gelen düşüşler arasında Briscoe Group yüzde 5, A2 Milk yüzde 2,2, Sky Network yüzde 1 ve Vista Group yüzde 2 geriledi.