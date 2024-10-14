Jerry West'e büyük onur

Jerry West, Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi'ne üç kez giren ilk isim olarak tarihe geçtiğinde sahne Laker efsaneleriyle doluydu. Michael Cooper, West'in kendisi için ne ifade ettiğini anlatmaya çalışırken heyecandan konuşmakta zorlanması dikkat çekti. Cooper konuşmasında "O bir dost ve akıl hocası ve ona anlayabileceğinden çok daha fazlasını borçluyum" dedi.

Cooper, Vince Carter ve Chauncey Billups liderliğindeki 13 üyeli sınıfın bir parçası olarak kabul edildi. Carter, son dört on yılda görünen tek oyuncu olma unvanını elinde tutuyor.

Carter, 2020'de 43 yaşında basketbolu tamamen bırakmaya hazırlanırken bile "emekli olmak" kelimesini kullanmakta zorlanıyordu. Son sezonunda Kobe Bryant ile yaptığı bir konuşmanın ardından Bryant'ın kendisine oynadıktan sonraki hayatın harika olduğunu söylemesinin ardından bunun değiştiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Carter emekli olduğunu söyleyerek durumu kabullendiğini açıklamıştı.

Onur listesinde yüksek skorlu Phoenix yıldızı Walter Davis ve eski Knicks şampiyonu Dick Barnett yer alırken, Seimone Augustus ve Michele Timms WNBA'den geldi. Doug Collins ve Pacers sahibi Herb Simon, amatör seviyedeki koçlar Bo Ryan, Harley Redin ve Charles Smith ile birlikte katkıda bulunanlar yer alıyor. Bu onur, büyük ölçüde Lakers'ın yönetici olarak kazandığı sekiz şampiyonluğun tanınması amacıyla yaptığı katkılardan dolayı verildi.

West, 1960 yılında Lakers'ta başladığı oyunculuk kariyerinden sonra, 2010 yılında, basketbolun en eşsiz kariyerlerinden birinin başlangıcında, Olimpiyat altın madalyası kazanan 1960 ABD Milli Takımı'nın bir üyesi olarak daha önce listeye alınmıştı.