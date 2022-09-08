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Jerusalem Quartet dörtlüsü CRR'de

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul'u merkezine alan teması ile dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Festival çok özel bir dörtlüyü, Jerusalem Quartet'i efsanevi konuk sanatçılar Miguel da Silva ve Frans Helmerson ile ağırlıyor.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:48
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Jerusalem Quartet dörtlüsü CRR'de

Jerusalem Quartet dörtlüsü CRR'de
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Sanatçılar, Türkiye'de ilk defa 13 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

The Times'ın "Tutku, detay, samimiyet ve muhteşem bir tını. Tüm bunlar, İsrailli bu yaylı dörtlüyü farklı kılıyor." şeklinde yorumladığı uluslararası bir dinleyici kitlesine sahip olan, ABD'de New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Washington, Cleveland; Avrupa'da ise Wigmore Hall, Tonhalle Zürich, Munich Herkulessaal, Theatre des Champs-Elysées gibi prestijli salonlardan ve Salzburg, Verbier, Schleswig-Holstein, Schubertiade Schwarzenberg, Rheingau, Saint Petersburg White Nights ve Ravinia Festival gibi önemli festivallerden her yıl davet alan Jerusalem Quartet, 1971 yılında Floransa'daki ünlü Cassado Yarışması'nı kazanmasının ardından Avrupa ülkeleri, Japonya, Rusya, Güney Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'de birçok konser turnesi gerçekleştiren efsanevi çellist Frans Helmerson ve dünyanın en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan Ysaÿe Quartet'in kurucu üyelerinden, Jean-Claude Pennetier, Paul Meyer, Leonidas Kavakos, Pierre Amoyal, Augustin Dumay, Antonio Meneses, Jean-François Heisser, Truls Mork, Henri Demarquette, Gary Hoffman, Emmanuel Pahud, Christophe Coin gibi isimlerin oda müziği arkadaşı olan ünlü viyola sanatçısı Miguel da Silva, Türkiye'de ilk defa CRR Konser Salonu'nda aynı sahnede olacaklar.

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