Jessica Alba ve ailesi soluğu Meksika’da aldı

Ünlü oyuncu Jessica Alba, 43 yaşında olmasına rağmen fit görünümünü koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Alba, Şükran Günü’nü eşi Cash Warren ve üç çocuğuyla birlikte Meksika’nın Puerto Vallarta şehrinde geçirdi. Aile tatilinden bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Alba, “Benim ve ailemden sizin ve ailenize mutlu Şükran Günü. Hepinize sevgi ve ışık gönderiyoruz” notunu düştü.

Fotoğrafta Alba’nın yanı sıra, 16 yaşındaki kızı Honor, 13 yaşındaki kızı Haven ve 6 yaşındaki oğlu Hayes de yer aldı. Alba, desenli uzun bir yazlık elbise giyerken kızları da benzer kıyafetlerle uyum sağladı. Oğlu Hayes ise polo tişört, bej pantolon ve Nike spor ayakkabılarıyla fotoğrafta dikkat çekti.

2008 yılının Mayıs ayında evlenen Alba ve Warren, 15 yılı aşkın süredir birlikte. Çiftin ilk çocuğu Honor, düğünden bir ay sonra, 2008 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. İkinci kızları Haven 2011’de, en küçük çocukları Hayes ise 2017’de doğdu.

Şükran Günü tatilinde objektiflere yansıyan çift, deniz kenarında güneşin tadını çıkarırken görüntülendi. Alba, mavi-beyaz desenli bir bikiniyle sahilde vakit geçirirken, Warren ise şapka ve şort kombinasyonuyla sade bir stil tercih etti.

Jessica Alba, ebeveynlik ve evlilik üzerine samimi açıklamalarıyla da biliniyor. Ocak ayında Real Simple’a verdiği röportajda, kızı Honor ile yaşadığı sıkıntıları çözmek için terapiye gittiklerini ve bu deneyimin onlara yeni bir bakış açısı kazandırdığını dile getirmişti.

Alba ayrıca Sirius XM’e verdiği bir röportajda, evliliğin inişli çıkışlı doğasına rağmen Warren ile birbirlerini bulmayı başardıklarını ve bu yolculuğun değerli olduğunu vurgulamıştı.