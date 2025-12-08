Jessica Biel ile Justin Timberlake’in 13 yıllık evliliği ihanet ve kariyer uçurumuyla çatırdıyor. Aynı evde iki yabancı gibi yaşıyorlar; Hollywood’un “en kötü saklanan sırrı” artık herkesin dilinde.

Gösteri dünyasının iki dev isminin yollarının kesişip aşka dönüşmesi kimseyi şaşırtmamıştı; hayranlar evlilik haberini büyük coşkuyla karşılamıştı. Biri kamera önünde, diğeri sahnede parlayan ikili, nikâhtan sonra mutlu bir yuva kurdu, iki çocukları oldu ve kariyerlerinde hep birbirini destekledi. Ancak son gelen haberler, uzun süredir sorun yaşadığı konuşulan çiftin evliliğinin çok ciddi bir krizde olduğunu gösteriyor.

İkilinin yaşamları gibi kariyer yolları da artık tamamen farklı. Justin Timberlake, 2006’daki “SexyBack” sonrası gerçek bir hit çıkaramadı; müzik kariyeri bir türlü toparlanamıyor. Hem bu başarısızlık hem de kayıp giden evliliği yüzünden derin bir bunalımda olduğu söyleniyor.

Jessica Biel ise çocuklarından sonra bir süre ara verse de Iron Ocean Productions adlı yapım şirketini kurdu ve “The Sinner”, “Cruel Summer”, “Candy” gibi ses getiren dizilerin yanı sıra popüler podcast “The Lost Olympians” ile gerçek bir Hollywood gücüne dönüştü.43 yaşındaki Biel’in, 44 yaşındaki eşi Timberlake’in kendisine hiçbir destek vermediğinden yakın çevresine şikâyet ettiği iddia ediliyor.

Yakınları şöyle diyor: “Jessica odaklanmaya devam ediyor, televizyon kariyerine yeniden odaklandı ve bu alanda genişleyip önemli bir yapımcı olma arzusunda. Bu konularda doğal bir yeteneği var. Ancak Justin, 20’li yaşlarının sonu ve 30’lu yaşlarında yakaladığı pop müzik başarısını yeniden yakalamaya çalışıyormuş gibi, sadece geriye bakıyor gibi görünüyor.”

Ünlüler dünyasında herkes bu evliliğin çoktan bittiğini biliyor. Hâlâ birlikteymiş gibi davranmaları ise “şov dünyasının en kötü saklanan sırrı” olarak anılıyor…Evliliği asıl sarsan olay, Justin Timberlake’in 2019’da “Palmer” filminin setinde rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüntülenip aldatma skandalına yakalanması ve karısından kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kalmasıydı.

Oğulları daha 4 yaşındayken yaşanan bu ihanet, Jessica Biel’in acısını içine atıp evliliği sürdürme kararı almasına neden olmuştu.Skandaldan sonra ikinci çocukları dünyaya geldi; hatta bu bebeğin evliliği kurtarma hamlesi olduğu bile konuşuldu.

Tam her şey düzeldi derken, Timberlake geçen yıl alkollü araç kullanırken yakalandı ve çiftin zaten kırılgan olan ilişkisine bir darbe daha vurdu.