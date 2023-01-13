Jesus'un Ali Koç'tan ne istediği ortaya çıktı. Şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus arasında takımın durumunu görüşmek için yapılan toplantıda yine transfer öne çıktı.

Jesus'un başkan Koç'tan takıma takviye istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Jesus; stoper, sol bek, yaratıcı orta saha ve santrafor istedi.

Jesus, sezon başında da çok sayıda transfer talep etmiş, hepsi de alınmıştı.

Başkan Ali Koç'un Portekizli hocanın hala 4 transfer birden istemesine çok şaşırdığı vea "Bu kadar da olmaz" dediği öğrenildi.

Ancak şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Ali Koç'un Jesus'un isteklerini yine yerine getirmeyi kararlaştırdığı da belirtildi.